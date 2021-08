Lionel Messi wechselt zu PSG: Hunderte Fans erwarten Fussballstar in Paris

Bonjour, Lionel Messi? Laut Medienberichten soll sich der Fussballer mit dem Club Paris Saint-Germain geeinigt haben. Noch am Dienstag wird der sechsmalige Weltfussballer in der französischen Hauptstadt eintreffen. Bereits seit Sonntag warten Fussballfans am Flughafen auf ihren neuen Star-Fussballer.