Video

Luftwaffe testet F-35-Jet in Payerne

Die Schweizer Luftwaffe testet derzeit den F-35A Kampfjet in Payerne. Der Jet des amerikanischen Herstellers Lockheed Martin ist der modernste der insgesamt fünf Kampfjettypen, die derzeit als Nachfolge für die F/A-18 getestet werden. Doch trotz aller Computertechnik an Bord ist der Jet gemäss Experten in der Luft weniger wendig als seine Konkurrenten. Ein Nachteil in den engen Schweizer Bergtälern? Wir haben nachgefragt.