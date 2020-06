Am Mittwochnachmittag entzog sich ein 25-jähriger Schweizer Autofahrer einer Polizeikontrolle in Winterthur. Später übergoss er sich mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sich an. Er wurde mit schweren Brandverletzungen ins Spital gebracht. Zwei Polizisten haben sich beim Einsatz ebenfalls verletzt.