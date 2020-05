Zum einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend in unmittelbarer Nähe der Ar'Rahman-Moschee in Biel. Wie Anwohner gegenüber blick.ch berichteten, sie hätten einen Schuss gehört. Die Kantonspolizei bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Einsatz. Laut des Präsidenten des Trägervereins der Moschee stehe der Einsatz aber nicht in Zusammenhang mit dem Gotteshaus. Die Polizei ermittelt.