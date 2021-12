Muotathal/Obwalden Ein ergreifender Song über eine tragische Liebesgeschichte Dieser Song berührt. «Hand in Hand» wurde vom Muotathaler Bernhard Betschart für ein Ehepaar geschrieben, das sich der SRF-Sendung «Happy Day» ein zweites Eheversprechen gab

Der 55-jährige Obwaldner Marco leidet an einem aggressiven Krebs. Mittlerweile hat er die Lebenserwartung, die ihm seine Ärzte gegeben haben, bereits überschritten. Und er kämpft um jedes bisschen Zeit, das ihm mit seiner Frau und den drei Kindern geschenkt wird. 20 Jahre ist er bereits mit seiner Frau Margrit verheiratet. Sie überraschte ihn in der Sendung, die am 1. Mai ausgestrahlt wurde, mit einer zweiten Hochzeit bei der Villa Honegg in Ennetbürgen. Bernhard Betschart, Muotathal, sorgte mit dem eigens für Marco und Margrit geschriebenen Lied für zusätzliche Gänsehaut. Hier das heute veröffentlichte Musikvideo. (nic)