Kanton Zug «Sie waren gezwungen, ins Heim zu gehen»: Neues Gesetz soll Menschen mit Behinderung gezielt unterstützen

Im Kanton Zug steht eine Gesetzesrevision an, die es Menschen mit Behinderung erlauben soll, selber zu bestimmen, wie sie ihr Leben verbringen. Dafür befragt der Kanton diese Menschen in regelmässigen Abständen ‒ was noch kein Kanton zuvor getan hat.