Video Notre-Dame: Neues Video zeigt Kampf der Feuerwehr mit den Flammen In einem von der Feuerwehr von Paris veröffentlichten Video ist der verheerende Brand des Pariser Wahrzeichens von Nahem zu sehen. Laura Zimmermann

Die Feuerwehr der französischen Hauptstadt gab an, in grosser Sorge um die beiden Türme des massiven Baus gewesen zu sein. Priorität der Arbeiten sei es gewesen, die Struktur der beiden Türme zu schützen, sagte der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Gabriel Plus.