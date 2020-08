Podium in Sempach: Braucht die Schweiz neue Kampfjets? Die turbulente Diskussion im Video

Wäre der Abstimmungskampf um die Beschaffung neuer Kampfjets ein Flug – er wäre von Aufs und Abs geprägt, immer wieder ein anderes Ziel auf dem Schirm. Das ist am Donnerstagabend auch in der Festhalle Sempach deutlich geworden. Knapp 200 Gäste fanden sich als Passagiere in der Festhalle Sempach ein (ohne Maskenpflicht, dafür mit Businessklasse-Abstand).