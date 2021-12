Am Montagabend hat der Bachelor Erkan Akyol seine letzte Rose vergeben. Diese ging jedoch nicht an die Finalistinnen Marina und Lidja, sondern an die Rückkehrerin Maria. Im Interview plaudert die Aargauerin Lidja über die Enttäuschung nach dem Finale und warum die Dates mit Erkan nicht ihren Vorstellungen entsprachen.