Interaktive Karte Sind die Steuern gestiegen oder gesunken? So sieht es in den Zentralschweizer Gemeinden aus

Das zweite Coronajahr 2021 kostet einen Grossteil der Steuerzahlenden etwas weniger als das Vorjahr. So richtig können aber nur Zugerinnen und Zuger von Senkungen profitieren – sowie Personen im Nidwaldner Dallenwil. In einigen Luzerner, Obwaldner und Schwyzer Gemeinden müssen die Steuerzahlenden gar deutlich tiefer in die Tasche greifen.