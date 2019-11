Video

Schütze eröffnet Feuer in kalifornischer Schule: Zwei Tote

Am Donnerstag hat ein Schütze an der Saugus High School in Kalifornien um sich geschossen. Dabei kamen zwei Schüler ums Leben und drei weitere wurden verletzt. Der mutmassliche Täter schoss sich selbst eine Kugel in den Kopf und erlitt schwere Verletzungen.