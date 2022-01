Defibrillator per Luftpost: Diese Drohne hat einem 71-Jährigen das Leben gerettet

Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin hat eine Drohne dabei geholfen, einem 71-Jährigen mit Herzstillstand das Leben zu retten. Zu dieser Premiere kam es im Dezember 2021 in der schwedischen Stadt Trollhättan. Dank dem Einsatz des fliegenden Defibrillators überlebte ein Mann einen plötzlichen Herzstillstand in seiner Einfahrt.