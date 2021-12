Schweiz Zu früh publiziert? – Das ist das Bundesratsfoto 2022 Das Bundesratsfoto fürs Jahr 2022 ist da – doch es kam ein wenig zu früh.

Für gewöhnlich wird das Bundesratsfoto jeweils an Silvester am Mittag veröffentlicht. Doch dieses Jahr wurde das Rätsel um das Sujet schon am Freitagmorgen gelüftet, denn das Making-Of-Video wurde auf Youtube publiziert. Ignazio Cassis entschied sich für ein SBB-Design.