Mondwochenende im Verkehrshaus: So fühlt sich Schwerelosigkeit an Im Verkehrshaus Luzern können Besucher am eigenen Leib erleben, wie sich ein Moonwalk, also ein Spaziergang auf dem Mond, anfühlen könnte. Das Erlebnis soll an das 50-jährige Jubiläum der Mondlandung erinnern.

(are) Am «Mondwochenende» vom 20./21. Juli präsentiert das Verkehrshaus ein spannendes Programm rund um den Wettlauf zum Mond, die Weltraumforschung und zur Apollo-11-Mission. In der Arena kann man einen Spaziergang auf dem Mond und damit auch die geringere Schwerkraft erleben. Und und in der Media World springt der Besucher dank VR-Brillen quasi am Fallschirm aus der Stratosphäre auf die Erde. Beide Attraktionen sind auch nach dem Mondwochenende im Angebot.