So sieht die neue Weltcup-Strecke in Zermatt aus

Das erste grenzübergreifende Ski-Weltcup-Rennen in der Geschichte des Weltcups wird auf der Strecke «Gran Becca» ausgetragen. Die Piste mit Start auf Gobba di Rollin oberhalb von Zermatt in der Schweiz und Ziel in Laghi Cime Bianche oberhalb von Cervinia in Italien erstreckt sich über rund vier Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter. Im Herbst 2022 sollen zunächst zwei Europacup-Rennen durchgeführt werden, im Herbst 2023 dann erstmals Weltcup-Rennen absolviert werden. Die Medien durften am Freitag die neue Strecke erstmals besichtigen.