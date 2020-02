Ski-Zirkus der Frauen gastiert in Crans-Montana Der Ski-Weltcup der Frauen gastiert am Wochenende in Crans-Montana. Es werden zwei Abfahrten und eine Kombination gefahren. Im Fokus in der Königsdisziplin ist Corinne Suter, die Führende im Disziplinen-Weltcup. Sie und ihre drei Team-Kolleginnen Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin und Wendy Holdener äussern sich im Gespräch mit Keystone-SDA-Video.