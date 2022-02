Skifahren Aufgepasst, abseits der Pisten! In der Zentralschweiz häufen sich die Lawinen-Unfälle Schön warmes Wetter und Schnee, der nicht wirklich gut kompakt zusammenhält. Das ist für alle Skifahrer abseits von der Piste eine gefährliche Kombination.

Erst am Samstag sind zwei Männer aus Sachseln in eine Lawine hineingeraten und später im Spital gestorben. Damit hat es in der Zentralschweiz in weniger als einer Woche schon drei Lawinentote gegeben.