Hunderte Wintersportler nahmen am Samstag am «Boogel Woogel»-Festival teil. Dabei schwingen sich die Teilnehmer auf Ski und Snowboard und schwingen sich meist im Badeanzug oder der Badehose eine Piste in der Nähe von Sotschi hinunter. Auf die ganz Hartgesottenen wartet zudem noch ein Eisbad.