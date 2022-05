So eindrucksvoll war die totale Mondfinsternis in der Schweiz und weltweit

Spektakel am Himmel

Spektakel am Himmel

In der Nacht auf Montag ist es zu einer totalen Mondfinsternis gekommen. In der Schweiz hat sich der Vollmond ab halb 4 Uhr morgens zu verdunkeln begonnen. Die maximale Verdunkelung war hierzulande aber nicht sichtbar. Videoaufnahmen zeigen imposante Aufnahmen der Mondfinsternis in der Schweiz und weltweit.