Spiringen Zwei neue Sieger am Ausschiessen mit guter Beteiligung trotz Zertifikatspflicht Am Ausschiessen der SG Springen gab es gute Beteiligungszahlen und durch Gusti Gisler im Ehrengabenstich sowie Dominik Arnold im Schafstich zwei neue Sieger.

Sie eroberten Podestplätze oder Spezialpreise am Spirgner Ausschiessen; von links: Theo Imhof, Edith Arnold, Stini Gisler, Ausschiessensieger Gusti Gisler (oben), Dominik Arnold Schafstichsieger (unten), Dani Baumann, Toni Brücker und Josef Arnold. Bild: Georg Epp (Spiringen, 15. Oktober 2021)

Im Restaurant des Schützenhauses versammelte sich am vergangenen Freitag, 15. Oktober, die Spirgner Schützenfamilie zum Absenden des Ausschiessens. Präsident Dani Baumann freute sich, das Absenden zu eröffnen. Trotz Corona zeigte man sich zufrieden mit den Beteiligungszahlen am Ausschiessen, das am 8./9. Oktober stattfand. Die Corona-Zertifikatspflicht verhinderte jedoch den üblichen Grossaufmarsch.

Mit 59 Schützinnen und Schützen am Ausschiessen und 46 Teilnehmer am Schafstich blieb man nur je 6 Personen unter den Teilnehmerzahlen des Vorjahres. Dies ist klarer Beweis, dass das Programm des Ausschiessens nach wie vor beliebt ist und die Geselligkeit unter den Spirgner Schützen unverändert gross ist.

Besonders beliebt ist der Ehrengabenstich, denn hier kann auch der schlechteste Schütze auf den Gewinn eines Spezialpreises hoffen. Das selbst gezogene Los bestimmt, ob man eine Spezialgabe oder einen Naturalpreis gewinnt. Die beliebtesten Spezialpreise sicherten sich dieses Jahr Stini Gisler (Stabelle), Theo Imhof (Früchtenkorb), Josef Arnold (Goldpreis) und Toni Brücker (grosser Käse).

An die Spitze der Rangliste setzte sich erstmals Gusti Gisler mit sensationellen 194 Punkten (98/96). Der 31-jährige Produktionsleiter der Gipo AG absolvierte den Jungschützenkurs in Spiringen, entschloss sich aber erst im vergangenen Jahr, der SG Spiringen als Aktivmitglied beizutreten, um etwas intensiver zu schiessen. Mit Sturmgewehr 90 gegen starke Standardgewehrschützen zu triumphieren, überraschte ihn trotzdem. Er distanzierte mit seinem Bombenresultat aus zwei gültigen Schüssen auf die Hunderterscheibe seine nächsten Konkurrenten Stini Gisler bereits um 6 und Dani Baumann sogar um 8 Zähler.

Dominik Arnold erstmals Schafstichsieger

Auch im Schafstich gab es mit Standchef Dominik Arnold einen neuen Sieger. Im Schafstich können eine bis maximal drei Passen à je 6 Schuss auf die Hunderterscheibe geschossen werden. Nach dem Schiessen würfelt die Schützin oder der Schütze, welcher der sechs Schüsse in Wertung genommen wird. Bei drei geschossenen Passen zählt der beste der drei Schüsse, bei Punktgleichheit die besten Tiefschüsse der gewerteten Passe. Somit braucht es nicht nur gute Schüsse, sondern auch etwas Glück beim Würfeln, um den besten Schuss in die Wertung zu bringen. Dieses Glück bescherte einem Quartett einen 97er in die Wertung, sodass die besten Tiefschüsse der gewerteten Passe über die Rangierung entscheiden mussten.

Auch hier wurde es relativ knapp: Mit 100 und 95 Punkten übertrumpfte Dominik Arnold seine Cousine Edith Arnold, sie brachte mit zweimal 95 Punkten ebenfalls ausgezeichnete Tiefschüsse in die Wertung. Rang drei eroberte Stini Gisler mit 94 und 88 und grosse Freude zeigte auch René Gisler, der mit den Tiefschüssen 85 und 83 unerwartet weit vorne im Klassement figurierte.

Auszug aus den Ranglisten Ausschiessen SG Spiringen: Ausschiessen (Ehrengabenstich): 1. Gusti Gisler, 194 Punkte; 2. Stini Gisler, 188; 3. Dani Baumann, 186; 4. Pirmin Herger, 185; 5. Adi Arnold, 185; 6. Julia Baumann, 185; 7. Ivan Gisler, 182; 8. Dominik Arnold, 182; 9. Klaus Arnold, 180; je 179 Punkte erreichten Petra Furrer, Barbara Imhof und Pia Kempf, (59 Schützen klassiert; Gewinner Spezialpreis (grosser Käse) Toni Brücker, Gründli) Schafstich: 1. Dominik Arnold, 97 Punkte (Tiefschüsse 100/95); 2. Edith Arnold, 97 (95/95); 3. Stini Gisler, 97 (94/88); 4. René Gisler, 97 (85/83); 5. Walti Kempf, 96 (99/98); 6. Pirmin Herger, 96 (97/93); 7. Karl Arnold, 95 (93/92); 8. Walter Gisler, 95 (92/79); 9. Dani Baumann, 94 (99/98); 10. Heidi Bissig, 94 (96/95); 11. Esther Herger, 93 (85/82).

Am Schluss des Absendens bedankte sich Dani Baumann bei allen Gabenspendern und Ehrengebern. Grossen Applaus und Dank erntete auch Schafspender Toni Arnold, Schwendi. Die Erfolge wurden wie gewohnt gefeiert, das Trio «Gitschä Grüäss» mit Hardy Bissig, Samuel Schuler und Dani Betschart sorgte für musikalische Hochstimmung. Die letzten Geheimnisse, das Absenden der Meisterschaften werden am Familienabend vom Freitag, 19. November, im Restaurant Alte Post gelüftet.