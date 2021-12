Am frühen Donnerstagmorgen ist in Oberhelfenschwil im Kanton St.Gallen ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Ein Mann und eine Frau kamen in den Flammen ums Leben. Ihre Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.