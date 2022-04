Video: Pilatus

Stadt Luzern Es gibt immer mehr Bienenstöcke – doch Wildbienen werden verdrängt, weil das Futter fehlt Wenn die Bienen aussterben, dann leben auch die Menschen nicht mehr lange. Das hat schon Einstein gesagt. Zum Glück gibt es mittlerweile wieder drei Mal so viele Bienen wie noch vor zehn Jahren. Jetzt kommt aber schon das nächste Problem.

Es summt und brummt mitten in der Stadt Luzern. Nein, nicht wegen des Verkehrs, sondern wegen der Bienen. Unter anderem hinter der Lukaskirche hat Lukas Riechsteiner einen seiner Bienenstöcke. Als er vor 15 Jahren mit der Bienen-Zucht begonnen hatte, war er noch der Einzige in der Stadt Luzern. Nun gebe es schon über 50 Bienenstöcke auf dem Stadtgebiet, wie PilatusToday berichtet. Die vielen Bienenvölker verdrängen nun aber die Wildbienen. «Im Gegensatz zu den Wildbienen, die sehr spezifisch sind und einfach jene Blumen bestäuben, die sie brauchen, holen Honigbienen alles, was sie irgendwie können», sagt Riechsteiner.

Insektenfreundliche Bepflanzung schafft Abhilfe

Nicht die vielen Bienen sind das Problem, sondern dass es zu wenig Nahrung gibt für alle, sagt Markus Michel vom Branchen-Verband Bienen Schweiz. Deshalb schlägt der Verband vor, das Nahrungsangebot zu erhöhen. «Man kann sich darauf achten, dass man im Garten nicht nur Steine hat, sondern dass man insektenfreundliche Pflanzen pflanzt.» Das könnten Blumenwiesen sein, Hecken, Bäume oder auch Trockenmauern, wo die Bienen Unterschlupf finden, so Michel.

«Das sind alles sehr wertvolle Umgebungen für die Artenvielfalt.»

Regulierung sei nicht nötig

Bessere Lebensbedingungen für Wild- und Honigbienen also. Dass man die Zahl der Imker oder Bienenstöcken begrenzt, wie sich das Lukas Riechsteiner vorstellen könnte, sieht Markus Michel nicht ein. «Eine weitere Regulierung macht in unseren Augen wenig Sinn.» Es würden die nötigen Grundlagen und Fakten fehlen. «In welchen Gebieten und Jahreszyklen ist es problematisch? Dazu braucht es viel Zeit und Diskussionen, die wir auch gerne führen.» Durch gezielte Informationen könne die Problematik schneller angegangen werden.

Auch wenn Wildbienen keinen Honig produzieren, sind sie für die Landwirtschaft sehr wichtig, weil sie – wie Honigbienen – auch Kulturpflanzen bestäuben, sagt Lukas Riechsteiner. «Wildbienen sind in der Lage, auch bei kälteren Temperaturen und schlechter Witterung zu sammeln.» (red)