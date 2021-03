Nach einer fast einwöchigen Blockade schwimmt das 400-Meter-Schiff "Ever Given" wieder. Das Containerschiff sei am Montagmorgen um 4.30 Uhr (Ortszeit) in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert. Zunächst blieb aber unklar, wann der Suezkanal wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann.