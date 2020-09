Video

SVP-Glarner beleidigt Grüne Arslan: «Hier herrscht Recht und Ordnung, Frau Arschlan – das gab es in deinem Staat nicht!»

Auf dem Bundesplatz gingen am Dienstag die Wogen hoch: Anlass war die Aktion «Rise Up for Change». Das spaltete auch die Lager der nationalen Politikerinnen und Politiker während der Session im Bundeshaus. Am Nachmittag ging SVP Nationalrat Andreas Glaner auf die Grüne Sibel Arslan aus Basel los.