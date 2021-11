Er ist der Mann der Stunde: Der neue Nati-Trainer Murat Yakin feiert nach nur wenigen Monaten im Amt bereits einen Grosserfolg. Mit dem 4:0 gegen Bulgarien führt er die Schweizer National-Elf direkt an die WM in Katar. Was seine Frau zu seinem Job als Nati-Trainer sagt und warum er dem Coach von Nordirland Schweizer Schoggi schicken will.