Tausende feiern den Schwingerkönig 2019

Die Gemeinde Lyss empfing am Dienstagabend ihren Schwingerkönig Christian Stucki. In einem Festumzug durch das Dorf wird der 34-Jährige von seinen Fans gefeiert. Auch Bundespräsident Ueli Maurer gratuliert in seiner Rede dem Schwinger.