FCSG-Präsident Hüppi im ersten Wahlgang ins Komitee der Swiss Football League gewählt

In der Ostschweiz ist Matthias Hüppi bereits ein viel beachtetes Sprachrohr. Am Freitagmittag wurde der Präsident des FC St.Gallen an der GV der Swiss Football League in ihr neunköpfiges Komitee gewählt.