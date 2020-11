Joe Biden gibt sich weiterhin zuversichtlich, auf eine Siegesrede verzichtet er am Freitag aber

In einer kurzen Ansprache an seinem Wohnort Wilmington (Delaware) gab sich der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden siegesgewiss. Er rief seine Anhängerinnen und Anhänger einmal mehr dazu auf, sich in Geduld zu üben, bis alle Stimmen ausgezählt seien.