Überwachungskamera zeigt tödliche Schlammlawine

Dammbruch in Brasilien: Hunderte Tote befürchtet

Nach einem wiederholten Dammbruch in der Bergbauregion Minas Gerais werden bis zu 350 Personen vermisst – die Behörden hegen wenig Hoffnung auf Überlebende. Das Unglück heizt die Debatten um den Umweltschutz in Brasilien an.