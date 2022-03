Was ist eigentlich eine Posamenterin? Eine alte Handwerkskunst lebt in Lenzburg weiter

Sie stellen Zierbänder und Kordeln aller Art für Möbel und Heimtextilien her und halten damit eine alte Handwerkskunst am Leben: Die Posamenterinnen der Herma Partner AG in Lenzburg. Moderatorin Anna Steiner von der Sendung «Uf Bsuech» hat die beiden Frauen besucht und ihnen über die Schulter geschaut.