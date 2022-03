Ukraine-Demo in Bern

Hunderte demonstrierten am Samstagnachmittag in Bern gegen den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wurde für eine Ansprache zugeschaltet. Bundespräsident Ignazio Cassis begrüsste den Präsidenten stellvertretend für die Schweiz und zeigte sich nach dessen Rede tief berührt.