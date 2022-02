Videokommentar von Auslandreporter Samuel Schumacher in Kiew. Samuel Schumacher/CH Media

Ukraine Konflikt Putin entgleitet dem westlichen Klammergriff: Darum ist der chinesisch-russische Schulterschluss so gefährlich Chinas Präsident Xi Jinping stärkt Moskau den Rücken und wettert gegen die Nato. Das erhöht die Kriegsgefahr in der Ukraine. Doch davon ist in Kiew nichts zu spüren. Ein Videokommentar.

Ein grösseres Geschenk hätte Xi Jinping seinem wichtigsten Gast bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking gar nicht machen können: Noch bevor die ersten Athletinnen ihren Auftritt hatten, stellte sich Chinas mächtiger Mann ganz offiziell hinter den Kreml-Chef und machte damit klar: Der Westen muss aufpassen, dass ihm die Situation in der Ukraine nicht komplett entgleitet. Der Videokommentar von CH-Media-Auslandreporter Samuel Schumacher vom Maidan-Platz in Kiew.