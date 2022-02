«Nein zum Krieg»: Tausende demonstrieren in Bern für Frieden in der Ukraine

Bei schweren Angriffen russischer Truppen ist ein Hochhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getroffen worden. Gemäss dem örtlichen Bürgermeister schlug eine Rakete in das Wohnhaus ein. Man habe die Lage in der Hauptstadt zurzeit jedoch unter Kontrolle, so die ukrainische Regierung.