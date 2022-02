Nach dem Einfall der Russen in der Ukraine gerät die Hauptstadt Kiew zunehmend in Bedrängnis. Aussenminister Dmytro Kuleba schrieb auf Twitter von «schrecklichen russischen Raketenangriffen auf Kiew». Nach Angaben von US-Behörden sollen russische Bodentruppen kurz vor der Hauptstadt stehen. Die Menschen flüchten in Luftschutzbunker.