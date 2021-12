Protest gegen 2G: Rund 300 Personen an Corona-Demonstration in Bern

Schätzungsweise 300 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Schutzmassnahmen haben am Samstag in Bern demonstriert. Angekündigt war die Protestaktion in den Sozialen Medien als «Spontane Grosskundgebung» gegen 2G. Zu Zwischenfällen kam es laut Angaben der Polizei nicht.