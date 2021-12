Zum Geburtstag sich selbst übertroffen: Ernst Häusler und seine Weihnachtsbeleuchtung. Video: PilatusToday

Unterägeri Vor dem Haus von Ernst Häusler leuchten 130 Rentiere Leuchtende Rentiere und Sterne, so weit das Auge reicht: Ernst Häusler lebt in einem richtigen Weihnachtsparadies. Seit 25 Jahren stellt er seine Weihnachtsbeleuchtung in Unterägeri auf. «Das ist mein Highlight des ganzen Jahres», freut er sich.

«Ich mache dies, weil ich selbst noch ein Kind bin und mache es für die Kinder», erklärt Ernst Häusler. Jedes Jahr steigere er sich etwas. Doch dieses Jahr – zu seinem 75. Geburtstag – hätten er und seine Helfer sich selbst übertroffen.

Was ihm am besten gefällt, weshalb er ein solch grosser Fan von Weihnachtsbeleuchtung ist und wie die Rentiere und Sterne an der Wilbrunnenstrasse 110 in Unterägeri aussehen, gibt es im Beitrag von PilatusToday zu sehen.