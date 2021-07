Nach Murgang in Oberwald ist Aufräumen angesagt

Die andauernden Regenfälle der letzten Tage haben in einigen Teilen der Schweiz zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen geführt. Über dem Oberwalliser Dorf Oberwald ist es am Donnerstagabend zu einem Murgang gekommen. Nun sind in der Gemeinde die Aufräumarbeiten im Gange.