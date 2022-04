The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/Youtube

USA Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm serviert nur noch vegan – bei Jimmy Fallon erklärt er, warum Der Aargauer Starkoch Daniel Humm serviert in seinem preisgekrönten Restaurant «Eleven Madison Park» in Manhattan nur noch vegan. Wie es zum Sinneswandel gekommen ist, erzählte er in der US-Talk-Show von Komiker Jimmy Fallon.

Erst vor Kurzem verkündete der Aargauer Spitzenkoch Daniel Humm, dass er mit der Hollywood Schauspielerin liiert ist. Am Mittwoch, 27. April, trat der Strengelbacher dann in «The Tonight Show» auf, der Talk-Show des US-Amerikanischen Komikers Jimmy Fallon:

In der Sendung aber stand nicht etwa seine neue Beziehung im Mittelpunkt, sondern sein weltberühmtes Restaurant in New York «Eleven Madison Park», dessen Konzept Humm nach der Pandemie zu «plant-based», also vegan umgestellt hat. «Warum änderst du ein preisgekröntes Konzept? Es war eines der besten Restaurants der Welt», fragt ihn Jimmy Fallon. Das sei ein Risiko.

«Als ich meine Karriere startete, arbeitete ich mit der Mentalität eines Athleten: Ich wollte für die Besten kochen und der Beste sein», beginnt Humm zu erklären. Kurz nachdem sein Restaurant 2017 zum besten Restaurant der Welt gekürt worden war, kam schliesslich die Pandemie.

«Das gab mir Zeit, darüber nachzudenken, wie kaputt das System ist und wie leer ich mich gefühlt habe. Es gibt weit mehr im Leben als Auszeichnungen.»

Ohne zu wissen, wie es mit seinem Restaurant weitergehen würde, habe er es während der Pandemie in eine Suppenküche für Hilfsbedürftige umgewandelt. «Das war eine befriedigende Arbeit und meine Beziehung zu Nahrungsmitteln veränderte sich auf eine Weise, die ich schon lange nicht mehr hatte», sagt er in der Sendung. Er habe realisiert, dass Nahrungsmittel etwas verändern können. Als es schliesslich Zeit wurde, das Restaurant wieder zu eröffnen, sei es für ihn glasklar gewesen, dass «plant-based» die Zukunft ist.

Daniel Humm in der Küche von Eleven Madison Park in Manhattan (9. November 2017). Benjamin Norman / Redux/Laif / NYTNS

Neu liefere er mit «Eleven Madison Home» auch ganze Tagesmenüs zu Kunden nach Hause, um diesen leckere, vegane Mahlzeiten zu ermöglichen. «Wenn jeder einmal pro Woche vegan isst, können wir etwas verändern», vermarktet der Spitzenkoch sein neustes Produkt in der Talk-Show. «Du machst etwas grossartiges, du bist ein Genie», lobt ihn schliesslich noch der Gastgeber Jimmy Fallon, der bereits eines seiner Fertig-Pakete habe probieren dürfen. (gue)