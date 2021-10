Am Donnerstagabend haben sich in Bern erneut Gegner der Corona-Massnahmen zu einer unbewilligten Kundgebung versammelt. Die Demonstrierenden schwangen Schweizerfahnen und sangen «Liberté», also «Freiheit». Die Polizei umstellte auf dem Bahnhofplatz schätzungsweise 200 Personen und führte Kontrollen durch. Kurzzeitig sei es zum Einsatz von Reizgas gekommen.