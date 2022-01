In Aussenbereichen gilt auf dem Gelände die 3G-Regel, aber keine Maskenpflicht: Am Ski-Weltcup in Adelboden jubelten am Wochenende tausende Fans ihren Ski-Stars zu. Und das auf engstem Raum. Die meisten trugen dabei keine Maske. Das sorgt in Zeiten von Corona für Verwunderung und Kritik in den sozialen Medien.