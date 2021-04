Rund 45 Wegweisungen und zwei Festnahmen: So die Bilanz nach der unbewilligten Corona-Demo in Rapperswil-Jona. An der Demo am Samstag nahmen gemäss Schätzungen der Polizei rund 4'000 Personen teil. Trotz vorhergehender Warnungen, verzichtete die Polizei darauf, die Demonstration aufzulösen.