Video «Frozen»-Mädchen Amelia singt ukrainische Nationalhymne vor Tausenden Zuschauern Vom Luftschutzbunker auf die grosse Bühne. Weltweit bekannt wurde Amelia, als sie während der Invasion Russlands in einem ukrainischen Bunker ein Lied aus dem Disney-Film «Frozen» sang.

Jetzt bezauberte das kleine Mädchen am Sonntagabend das Publikum an einem grossen Wohltätigkeitskonzert mit ihrer Stimme. Vor mehreren Tausend Menschen sang Amelia in Polen die ukrainische Nationalhymne.