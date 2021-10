Back to the 90s! Der Engländer Jack Walters hat seine gesamte Wohnung im Stil der 90er-Jahre eingerichtet. Von Kassetten über Röhrenfernseher bis hin zum Tastentelefon finden sich in Jacks Wohnung alle Klassiker des letzten Jahrhunderts. Auf Tiktok gewährt der 23-jährige Einblicke in seine persönliche Zeitkapsel.