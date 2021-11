Kunz am ersten Impfkonzert in Thun

Kunz, Stress, Stefanie Heinzmann, Dabu Fantastic - das Line-Up der Konzertreihe «Back on Tour» ist vielversprechend. Sie sind Teil der nationalen Impfwoche, die zum Ziel hat, möglichst viele Nichtgeimpfte vom Impfen zu überzeugen. Aus diesem Grund stand auch neben dem Konzertareal in Thun der Impfbus des Kantons Bern bereit. Dort fand am Montagabend das erste Konzert im Rahmen der nationalen Impfwoche statt.