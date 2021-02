Das Schweizer Ski-Ass Lara Gut-Behrami gilt als klare Favoritin für den Super-G der Damen, mit dem die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo (I) am Dienstag eröffnet werden. Zuletzt feierte Sie vier Saisonsiege in Folge in ihrer Spezialdisziplin. Kann es nach Silber 2013 und Bronze 2017 tatsächlich für WM-Gold im Super-G reichen?.