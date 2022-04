Leidende Legehennen: Videos sollen Missstände in Schweizer Hühnerbetrieben zeigen

Am Ostersonntag hat die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus (TIF) Videos veröffentlicht, die Missstände in Schweizer Hühnerbetrieben zeigen sollen. Zu sehen sind Legehennen, die in einen engen Stall eingesperrt, verletzt oder sogar tot sind. Gemäss dem «Tages Anzeiger» sind solche Bilder kein Einzelfall. Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus fordert nun eine Beschränkung der Anzahl Legehennen pro Betrieb.