Menzingen (ZG): Motorradfahrer stirbt bei Frontalkollision mit Lieferwagen

Am Montag kam es auf der Neudorfstrasse in Menzingen (ZG) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte bei einem Überholmanöver frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Der Zweiradlenker wurde beim Zusammenstoss so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.