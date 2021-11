Vor Nati-Kracher gegen Italien: Riesige Vorfreude bei Schweizer Fans in Rom

Am Freitagabend spielt die Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Europameister Italien um die direkte Qualifikation für die WM in Katar. Der Schweizer Nati fehlen viele Stammspieler, dies tut der guten Stimmung der Fans in Rom jedoch keinen Abbruch.