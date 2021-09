Zwei Kälber sterben bei Stallbrand in Trachslau

Am Montagabend hat ein Stall am Chlösterliweg in Trachslau Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Biogasanlage und ein Wohnhaus verhindern. Personen wurden beim Brand keine verletzt, zwei Kälber konnten jedoch nicht mehr rechtzeitig gerettet werden.