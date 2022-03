Über tausend Personen an Demo in Bern gegen Gewalt

Mehr als tausend Personen haben am Dienstagabend in Bern «gegen systematische Gewalt durch Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus, Grenzen und Staaten» demonstriert. Die Kundgebung am internationalen Tag der Frau war bewilligt. Zur Teilnahme eingeladen waren «Trans, inter, nonbinäre, agender Personen, Lesben und cis Frauen (TINFLA)», wie es auf einem Flyer des Frauenstreik-Kollektivs Bern hiess.